Per il teatro D’Annunzio verrà presentato un nuovo progetto, Ranieri: “Speriamo in tempi rapidi”

LATINA – Ieri in commissione trasparenza l’assessore al Decoro, Manutenzioni e Patrimonio, Lavori pubblici del Comune di Latina, Emilio Ranieri ha analizzato la situazione del teatro D’Annunzio spiegando che, in accordo con quanto stabilito con i Vigili del Fuoco, si procederà ad una nuova progettazione che sintetizzerà gli interventi fatti e le ulteriori richieste alle quali ottemperare, in modo da consentire finalmente un ritorno all’utilizzo della struttura.

L’assessore Ranieri ci ha illustrato qual è lo stato dell’arte in un’intervista questa mattina negli studi di Radio Immagine

Non solo teatro però, perché si avvicina anche la data del 14 settembre, quella della riapertura delle scuole e i lavori sono in corso per permettere agli studenti di rientrare in sicurezza. A che punto sono, lo abbiamo chiesto allo stesso assessore.

