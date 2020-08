“Una nuova chiusura è impensabile”, gli ambulanti incontrano sindaco e forze dell’ordine

Shares

LATINA – Si terrà lunedì alle ore 18 presso la zona del Mercato R6 di Latina un incontro tra gli ambulanti di tutta la provincia, a cui sono stati invitati il sindaco di Latina, Damiano Coletta, e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine per capire come comportarsi in questo momento in cui i contagi sono tornati a salire. “Siamo molto preoccupati per un’eventuale nuova chiusura, per noi sarebbe impensabile”, ha detto il presidente interprovinciale Fiva Confcommercio Lazio Sud, Roberto Delle Fontane, questa mattina, in diretta su Radio Immagine.

