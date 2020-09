Accoltellano un uomo a Terracina, arrestate in due

Shares

TERRACINA – Ieri sera i Carabinieri sono intervenuti intorno alle 19 a Terracina arrestando, nella flagranza di reato, due donne del posto, di 39 e 47 anni che nel pomeriggio, in via Roma, armate di coltello, al culmine di una lite sorta per futili motivi con un 51 enne di Roma, lo hanno colpito tre volte al torace, provocandogli lesioni al fegato e all’addome. Il malcapitato, tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale, è stato ricoverato in prognosi riservata. Sequestrati i due coltelli, mentre le arrestate sono state associate presso la casa circondariale di roma Rebibbia.