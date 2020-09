Al Goretti sventola il tricolore donato dai Carabinieri. Casati: “Il regalo più bello”

Shares

LATINA – La bandiera italiana sventola da oggi sull’ingresso dell’ospedale Goretti di Latina. E’ il tricolore che fino a qualche tempo fa era esposto al Comando Provinciale dei Carabinieri, donato dal comandante Gabriele Vitagliano come segno di gratitudine dell’Arma alla Asl.

“Volevo esporla, perché è come se mi avessero regalato un pezzo di cuore. E’ stato un onore, il dono più importante, il regalo più grande che mi è stato fatto nella vita, nessuno potrà mai superarlo, è un ricordo che porterò sempre con me – ha detto il direttore generale della Asl Giorgio Casati – Mi auguro, e anzi sono convinto, che questa Azienda saprà meritarsi davvero questo onore per sempre”.

Per il colonnello Gabriele Vitagliano è stato anche un saluto a Latina. “E’ l’ultima cerimonia ufficiale alla quale potrò partecipare in questa città in cui lascio anche una parte del mio cuore. Mi ha fatto piacere questa cerimonia oggi perchè il nostro gesto ha voluto essere un gesto di riconoscimento per chi ha combattutto in prima fila per la vita della gente e questo significa che il nostro grazie è stato apprezzato. Il Goretti ha bsiogno anche del sostegno della gente“. Vitagliano lunedì prenderà servizio al Comando Generale dell’Arma.