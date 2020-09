Banchi monoposto in consegna all’istituto Emma Castelnuovo

Shares

LATINA – Non sono ancora arrivati i banchi monoposto la cui consegna era prevista per questa mattina presso l’istituto comprensivo Emma Castelnuovo di Latina, nel plesso di via Polonia. Sono 300 quelli che comunque in giornata verranno scaricati e poi assemblati, in modo da togliere quelli doppi che non avrebbero permesso l’avvio sereno dell’anno scolastico. La dirigente Cristina Martin aveva provveduto a prendere le sedie presso l’aula magna per sistemarle nelle classi in cui il distanziamento, con il banco doppio, non sarebbe stato possibile.

Stamattina siamo andati lì per capire la situazione e abbiamo parlato proprio con la dirigente scolastica