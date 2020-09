Coronavirus, altri 8 positivi. A Roccagorga paura per una festa

Shares

LATINA – Aumentano ancora i contagi da Coronavirus nella provincia di Latina. Otto i positivi registrati ieri dalla Asl in diversi comuni della provincia: 2 a Latina come anche a Sezze e Roccagorga, e uno rispettivamente a Cisterna e Priverno. Sale dunque il numero delle persone attualmente positive in provincia, che sono 305, di cui 258 trattati a domicilio, 47 i ricoverati. Sono arrivati invece a 907 i casi totali riscontrati tra i residenti della provincia di Latina da inizio pandemia, con un indice di prevalenza – il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti – salito a 15,77; i guariti sono 565.

Nel Lazio sono 143 i casi registrati ieri, di cui 90 a Roma, e un decesso. Quasi 10mila i tamponi che sono stati effettuati nelle scorse 24 ore con l’aggiornamento che come sempre viene fornito dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Ieri il Lazio è stato la seconda regione in tutto il Paese per numero di nuovi contagi, dietro alla Lombardia (265) insieme all’Emilia Romagna.

In provincia di Latina preoccupa Roccagorga dove venerdì si è svolta una festa in cui si è scoperto poi esserci un positivo, registrato ieri. Il sindaco, Nancy Piccario nel corso di una diretta Facebook ieri sera si è detta preoccupata e si augura che tutti i dispositivi di sicurezza nel corso di quella festa siano stati adottati.