Covid-19, 13 nuovi casi di contagio, quattro ad Aprilia

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 13 nuovi casi positivi, di cui otto trattati a domicilio e cinque che hanno richiesto il ricovero. La Asl ne segnala quattro ad Aprilia, due nei comuni di Formia, Latina e Priverno, uno a Pontinia, uno a Cisterna e uno a Roccagorga.

Il totale sale a 920 casi. Gli attuali positivi sono alla cifra record di 318 dei quali 51 sono stati ricoverato in ospedale per polmoniti da Covid e altre complicanze causate dal virus. Dall’inizio della pandemia sono guarite 565 persone.

Da Formia parla la sindaca Paola Villa rassicurando che “anche se ricoverato presso lo Spallanzani di Roma, il nostro concittadino sta reagendo bene alle cure e alle terapie anti – covid”. Elevato il numero di persone coinvolte per le quali la Asl sta terminando il tracciamento. Inoltre “è stata attivata – aggiunge Vila – l’USCAR ossia Unità Speciale di Continuità Assistenziale della Regione Lazio, unità gestita e organizzata dallo Spallanzani di Roma cosicché nella giornata di mercoledì mattina si attivi un Drive in per tamponi sul territorio comunale, affinché con agilità e tempistiche ridotte si potranno eseguire un gran numero di tamponi ed avere nel minor tempo possibile il quadro esatto della situazione”.