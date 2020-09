Covid-19, altri tre casi, due a Fondi e uno a Latina

Shares

LATINA – Sono tre oggi i nuovi casi positivi al Covid- 19 in provincia di Latina. Di questi due a Fondi e uno a Latina legati tutti a link conosciuti. Prosegue l’attività di tracciamento svolta dal dipartimento di prevenzione della Asl di Latina Il capoluogo, che è anche la comunità più numerosa, resta il Comune che ha registrato più casi dall’inizio dell’epidemia, seguito da Aprilia e Fondi.

E proprio da Aprilia arriva il monito del sindaco Antonio Terra: “Dopo una crescita sensibile registrata lo scorso week-end, negli ultimi giorni abbiamo riscontrato diverse guarigioni e questo è un dato positivo – commenta il Sindaco Antonio Terra – ciò non toglie che le persone in attesa del tampone, dunque entrate in contatto con un caso di positività o di rientro da vacanze in luoghi con un’alta percentuale di contagi, siano ancora tante. Ribadisco perciò l’invito alla prudenza, già rivolto ai cittadini apriliani nelle ultime settimane” aggiunge Terra.

I casi totali, esclusi i residenti fuori provincia, sono 812, un solo guarito rispetto a ieri (551 in totale), 37 le persone decedute, 224 i positivi attivi di cui 50 ricoverati tra il Goretti e le strutture ospedaliere romane.

Al drive-in prosegue elevata l’attività per i tamponi e per velocizzare le procedure ed evitare ulteriori disagi la Asl raccomanda di agevolare la registrazione e l’accesso “munendosi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL”. Intanto domani, domenica 6 settembre, il servizio di “drive-in” presso il Goretti di Latina, chiuderà alle ore 14.