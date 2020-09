Fototrappole e ispettori, altre multe a Latina per abbandono dei rifiuti

Shares

LATINA – Continua l’attività di controllo e vigilanza dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina e del Comune di Latina in materia di contrasto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e della mancata differenziazione. Ad oggi – si legge in una nota – sono state elevate complessivamente 391 contravvenzioni: di queste, il 44% nei confronti di persone colte in flagranza di reato dagli Ispettori Ambientali e il 56% attraverso l’utilizzo di fototrappole.

“Le attività di controllo continueranno ad operare nell’intero territorio comunale per intercettare e, nel caso sussistano gli estremi, sanzionare eventuali comportamenti illeciti messi in atto nel conferimento dei rifiuti”, dicono da Abc che invita la cittadinanza “alla più ampia collaborazione per il rispetto e la tutela dell’ambiente, ricordando che sono operativi e a disposizione i Centri di Raccolta di Via Bassianese e Via Massaro, oltre alle Isole Ecologiche Itineranti”.