Il Ministro per il Sud Provenzano in visita a Ventotene

VENTOTENE – Visita a Ventotene oggi per il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano in occasione del workshop organizzato nella Sala Polivalente “Umberto Terracini” in collaborazione con il Comune, dalla commissaria del Governo Silvia Costa per raccogliere istanze, idee, suggerimenti per l’elaborazione e poi la redazione dello Studio di Fattibilità del Progetto di recupero e valorizzazione del carcere borbonico sull’isola di S. Stefano.

“La visita aveva l’obiettivo di testimoniare la volontà ferma del Governo di assicurare continuità finanziaria e amministrativa a questo progetto – ha detto Provenzano – Un progetto importante per l’opera in sé ma anche per il valore simbolico che assume oggi. Mai come in questi giorni, infatti, l’Europa si sta avvicinando a quell’Europa che veniva pensata a Ventotene”.