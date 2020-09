Alimentazione di precisione, LineaSnella presenta la app MyW8

Shares

LATINA – Si chiama “Alimentazione di Precisione” ed è un progetto made in Italy che per rimettersi in forma, seguiti h 24 da medici e nutrizionisti, attraverso una app da scaricare sul proprio smartphone. “Un percorso alimentare basato sulla dieta mediterranea, sull’uso dell’olio di oliva, senza pesi e mangiando a sazietà”, ha spiegato Elena Nardone, titolare di LineaSnella che il 25 settembre. presso la sua sede a Latina Fiori, ospiterà la prima tappa di una lunga turneé di presentazione della app MyW8.

Elisabetta De Falco l’ha intervistata negli studi di Radio Immagine

Per presentarla arriverà a Latina, il direttore scientifico del progetto MYW8, professor Mauro Mario Mariani. Medico chirurgo, angiologo, si autodefinisce “Mangiologo” e ha dedicato la propria vita allo studio dell’utilizzo della corretta alimentazione Mediterranea come prevenzione e terapia. E’ tra i massimi esperti sullo studio dello “stress ossidativo” e ha spiegato ai nostri microfoni come funziona la app e qual è la filosofia del programma: “Dobbiamo recuperare un rapporto con la natura, riarmonizzarci con essa”, ha detto il professor Mariani.