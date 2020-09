Non odiare: anche l’attore Luca Zunich a Latina per presentare il film

Shares

LATINA – Luca Zunich, giovane protagonista di Non Odiare, premiato a Venezia come miglior attore esordiente, sarà a Latina per presentare il film proiettato in anteprima al Festival del Cinema, con il regista Mauro Mancini e il produttore Mario Mazzarotto. I tre saluteranno il pubblico in sala e dopo la proiezione del film ne racconteranno la genesi e i particolari, rispondendo alle domande.

“Il film intercetta particolari tematiche contemporanee, è un film morale e di grande pathos, chi verrà a vederlo a Latina potrà riconoscere particolari interessanti”, ci ha raccontato il regista di Latina Renato Chiocca tra gli organizzatori dell’evento che si svolgerà al cinema Oxer di Latina (alle 18,45). I biglietti sono in prevendita anche per garantire la distribuzione del pubblico in sala nel rispetto delle norme sul distanziamento.

AUDIO