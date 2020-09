Shares

LENOLA – In cinque comuni le scuole sono iniziate questa mattina, si tratta di Bassiano, Lenola, Sperlonga, Roccasecca e Priverno. Gli altri inizieranno il 24 settembre e nei Comuni in cui si voterà per le amministrative, quindi Terracina e Fondi, il 28.

Questa mattina il sindaco di Lenola, Fernardo Magnafico, ha rivolto il suo saluto agli studenti e spiegato il perchè si è deciso di partire oggi