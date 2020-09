Incidente sulla Pontina a Latina, strada temporaneamente chiusa

Shares

LATINA – Sulla strada statale 148 “Pontina” il traffico è provvisoriamente bloccato a Latina, a causa di un incidente avvenuto al km 74,400, in direzione Terracina. A scontrarsi sue auto una delle quali si è capovolta. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo Borgo Sabotino, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.