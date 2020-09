La Nutella ora ha il profilo di Circe

Shares

SABAUDIA – La Ferrero sceglie la spiaggia di Sabaudia con lo sfondo del Promontorio del Circeo per i vasetti della Nutella. “Siamo tra le 30 location scelte dalla Ferrero per l’iniziativa “Ti Amo Italia” volta a celebrare le bellezze del Bel Paese sui vasetti della Nutella”, spiega la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi.

Un’edizione speciale di 30 vasetti “griffati”, realizzati in collaborazione dell’Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo e in vendita dal prossimo 12 ottobre.

“La nostra Sabaudia e le sue meraviglie continuano ad ammaliare lo sguardo dell’osservatore e assurgono a “rappresentanti” delle bellezze italiane”, aggiunge Gervasi