Latina capofila per i corsi a docenti e famiglie del Garante dell’infanzia

LATINA – Latina è la provincia capofila per i corsi che si terranno per docenti e famiglie in questa fase di riapertura della scuola post – Coronavirus grazie alla collaborazione che lo sportello del Garante Infanzia e Adolescenza svolge ormai dal 2012 all’interno delle scuole pontine. Si tratterà di corsi non solo per capire l’importanza della prevenzione, ma anche per capire qual è lo spirito con cui i ragazzi stanno affrontando il rientro in classe. Saranno dedicati ai docenti, ma anche alle famiglie. Come si svolgeranno e in che molto sono stati strutturati dalla voce di Monica Sansoni, la responsabile dello sportello d’ascolto dell’infanzia e adolescenza di Latina che questa mattina abbiamo ospitato negli studi di Radio Immagine.

Ovviamente non si fermerà il lavoro, svolto anche durante il lock down, di controllo, prevenzione e divulgazione all’interno delle scuole, per le famose challenge da cui gli adolescenti sono molto attratti, ma che spesso sono pericolose.

