Tiziano Ferro canta Rimmel: è il primo singolo dal nuovo disco “L’esperienza degli altri”

LATINA – Ci saranno Rimmel di Francesco de Gregori e altri tredici i brani nel nuovo disco di Tiziano Ferro (il primo di cover) in uscita il 6 novembre, secondo capitolo di Accetto Miracoli, dal titolo L’esperienza degli altri.

“Alcuni dei miracoli che durante la mia vita hanno preso forma di canzone”, spiega lui che mette in cima alla lista e al disco, il brano cult del collega romano che definisce “immenso”. L’uscita su tutte le piattaforme giovedì 3 settembre oltre che in anteprima live – in collegamento da Los Angeles – durante i Seat Music Awards su Rai 1.

Tra i 13 brani ricantati e riarrangiati da Ferro con la meticolosità che gli è propria, dopo Rimmel ci sono anche:

2 – MORIRÓ D’AMORE

3 – BELLA D’ESTATE

4 – MARGHERITA

5 – E TI VENGO A CERCARE

6 – ALMENO TU NELL’UNIVERSO

7 – CIGARETTES & COFFEE

8 – PERDERE L’AMORE ᴄᴏɴ

9 – PIOVE ғᴇᴀᴛ. Box Of Beats

10 – PORTAMI A BALLARE

11 – NEL BLU DIPINTO DI BLU

12 – ANCORA, ANCORA, ANCORA

13 – NON ESCLUDO IL RITORNO