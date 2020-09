Match it Now, la campagna per la donazione del midollo arriva a Latina

Shares

LATINA – Si terrà dal 19 al 26 settembre la settimana nazionale della donazione del midollo osseo. “Match it Now” è l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco. Quest’anno, a causa del Covid-19, l’evento non potrà svolgersi nelle piazza ma sono oltre 150 i centri donatori che hanno assicurato un’apertura straordinaria. A Latina domenica 20 settembre presso il centro trasfusionale dell’ospedale S.m.goretti dalle ore 9 alle 17, si farà la selezione per il reclutamento dei donatori di midollo osseo tra i 18 e i 35 anni. Per spiegazioni e appuntamento si può chiamare il 3511329868