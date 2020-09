Shares

LATINA – Mattia Perin positivo al Coronavirus, lo ha comunicato lui stesso tramite social. Il portiere del Genoa ex Juventus, è in buone condizioni di salute, ma ovviamente non è partito con il resto della squadra per la trasferta contro il Napoli e non sarà disponibile per gli impegni successivi, per almeno 15 giorni, vale a dire il tempo standard per la quarantena. “Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina è risultato positivo”. Lo annuncia il tecnico del Genoa Maran. “La squadra si è allenata regolarmente e partirà per Napoli nel pomeriggio”, ha detto l’allenatore. “Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!”. Così, attraverso il proprio profilo Instagram, Mattia Perin ha commentato la notizia della propria positività ricevendo in poco tempo la solidarietà di numerosi colleghi.