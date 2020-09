Shares

LATINA – Nella seduta di ieri della Commissione Agricoltura del Senato il sottosegretario L’Abbate ha risposto a un’interrogazione del senatore pontino Nicola Calandrini relativa al fenomeno della moria del kiwi, particolarmente sentito in provincia. Incoraggianti i segnali: ci sono dei fondi a disposizione, da destinare ad un gruppo di lavoro composto da Università e Crea, Consiglio per la Ricerca in agricoltura.

Ascoltiamo Calandrini al microfono di Domenico Ippoliti