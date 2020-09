Nel Lazio bandiere a mezz’asta per i funerali di Willy

Shares

LATINA – Bandiere a mezz’asta oggi nei comuni pontini che hanno deciso di aderire all’iniziativa in ricordo di Willy, il ragazzo di Colleferro brutalmente ucciso in un pestaggio per aver difeso un amico. Succede oggi nel giorno dei funerali che saranno celebrati alle 10 a Paliano, dopo la richiesta del Presidente dell’Anci, Riccardo Varone: “Chiedo a tutti i sindaci del Lazio di esporre le bandiere a mezz’asta sui palazzi comunali, un gesto piccolo ma che può far sentire tutta la vicinanza della nostra regione a quelle comunità colpite da questa tragedia ma soprattutto ai genitori e alle persone vicine a Willy che hanno perso un pezzo di cuore”.

Alle esequie sarà presente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Intanto la procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i quattro arrestati per l’omicidio di Willy: da preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

(nella foto il palazzo comunale di Sabaudia con le bandiere a mezz’asta)