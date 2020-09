Sport, turismo e borghi: ripartire da qui per risollevare l’economia pontina

Shares

LATINA – Ripartire dall’economia del turismo e dello sport per cercare di uscire dalla crisi economica causata dal Coronavirus, è questa l’idea dell’avvocato Annalisa Muzio, presidente dell’associazione Minerva e dell’osservatorio per lo sport e il turismo, oltre che sub commissario della Confcommercio di Latina. Con lei questa mattina, ospite negli studi di Radio Immagine, abbiamo parlato anche della centralità che i borghi devono assumere per valorizzare la tradizione della terra pontina e l’idea di un brand per il turismo. E’ già stato aperto un tavolo del commercio con l’assessore alle attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori con l’obiettivo di lavorare in sinergia per dare risposte concrete agli imprenditori, sopratutto in termini di burocrazia, che deve essere più snella.

ASCOLTA ANNALISA MUZIO