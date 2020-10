Coronavirus, la Fipe incontra il premier Conte, Di Cocco: “Chiediamo aiuti per il settore”

Shares

LATINA – Non è semplice la situazione che i ristoratori e i gestori di locali stanno vivendo in questo periodo, dopo le restrizioni imposte prima dalla Regione Lazio solo per la provincia di Latina e poi dal Dpcm che impongono la chiusura a mezzanotte, il divieto di consumare all’esterno dei locali a partire dalle 21 e un limite massimo di 30 persone anche per le cerimonie. Ieri si è svolto un incontro tra la Fipe Confcommercio e il premier Giuseppe Conte per chiedere aiuti e ammortizzatori, al momento non previsti.

Ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente della Fipe Confcommercio di Latina Italo Di Cocco, in diretta su Radio Immagine

