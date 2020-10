Ecco Via della Rosa, lavori al termine: manca solo l’ultimo strato d’asfalto

Shares

LATINA – Tagliati i pini che rendevano il tracciato ormai pericoloso, tolte le radici che avevano sollevato l’asfalto e rifatto il manto partendo dal sottostrato, Via della Rosa a Latina è ormai quasi pronta. “Manca solo lo strato di usura”, spiega l’assessore Emilio Ranieri che ha seguito il progetto partito da molto lontano: relazione alla Regione Lazio sullo stato degli alberi, attesa per l’autorizzazione al taglio, gara d’appalto, la chiusura per Covid e poi il via ai lavori che consentiranno di ripristinare la fruizione sicura di un tratto di strada che negli anni si è trasformata da locale a via di scorrimento che collega due importanti direttrici, l’ingresso sud di Latina e Via Isonzo.

Mancano in realtà anche le nuove piantumazioni con essenze che gli agronomi hanno scelto perché ombreggiano e ossigenano l’aria, ma non causano danni.