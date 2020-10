Il faro di Rio Martino usato come secchio della spazzatura

Shares

LATINA – Quella parlante, arrivata con le foto che pubblichiamo, non è la prima segnalazione da Rio Martino e dunque sembra proprio che alcuni cittadini abbiano dolosamente deciso di trattare il faro del porto-canale come una pattumiera e l’abbiano per questo riempito di tanti rifiuti di ogni genere. In effetti il colore è lo stesso del cassonetto utilizzato a Latina per la raccolta indifferenziata, ma decisamente la funzione non è la stessa. Quindi, perché?

Siamo quasi certi che ora interverranno i volontari di qualche associazione ambientalista o benemeriti privati cittadini giustamente indignati e pronti a rimboccarsi le maniche. Forse interverrà la Abc, competente sulla sponda di Latina. Ma il problema vero, non è chi rimuoverà questi rifiuti, ma chi ce li ha messi, sfregiando un luogo bello e panoramico, dove il mare invita ad avere orizzonti larghi. Ed è da qui che bisogna ripartire, dall’educazione di chi dimostra con questi gesti di non possedere nemmeno gli elementi di base della cittadinanza e di non amare minimamente il territorio in cui vive.