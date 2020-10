Nascondeva droga nelle parti intime, arrestato un 22enne di Latina

Shares

LATINA – I Carabinieri della sezione radiomobile di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per il reato di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti” un 22enne del luogo. I militari hanno controllato di un’autovettura, condotta da un 45enne sulla quale viaggiava anche l’arrestato. Nel corso di perquisizione personale è stata trovata, nascosta all’interno dell’indumento intimo una bustina in cellophane trasparente contenente 32 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 11,5 grammi e alcuni grammi di hashish. In casa del 22enne i Carabinieri hanno trovato anche un bilancino elettronico di precisione e del cellophane usato per il confezionamento delle dosi. L’arrestato si trova ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.