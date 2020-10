Per le Giornate del Fai d’Autunno apre la Sinagoga di Sermoneta

Shares

SERMONETA – Anche la provincia di Latina è presente alle Giornate FAI d’Autunno (in tutto mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia) organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

La Delegazione di Latina, a meno di un anno dalla sua nascita infatti partecipa al primo grande evento nazionale del FAI aprendo 6 siti che si trovano nel centro medievale di Sermoneta e appena al di fuori della sua cinta muraria, normalmente non visitabili (e nel pieno rispetto della normativa anti covid).

Gli apprendisti Ciceroni dei Licei Dante Alighieri e Alessandro Manzoni di Latina, con il Meucci di Aprilia e il liceo Leonardo Da Vinci di Terracina accompagneranno i visitatori in un percorso a ritroso nel tempo, cominciando da un’apertura straordinaria – spiegano dalla delegazione Fai di Latina – quella della Sinagoga di Sermoneta (una casa torre risalente al XIII secolo che testimonia una presenza di comunità ebraiche fino al 1500), accessibile solo agli iscritti FAI.

Si prosegue con il Convento di San Francesco, con una monumentale Ultima cena attribuita a Livio Agresti – la Chiesa e la Cripta di San Michele Arcangelo, con una teoria di Santi e una crocifissione dai vivissimi colori – il Museo Diocesano con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, con l’ex oratorio dei Battenti che presenta dipinti che ricoprono interamente la superficie dell’aula – il Museo Civico, con la nuova e sorprendente sezione archeologica dedicata al sito preistorico di Caracupa.

Il Comune di Sermoneta con la sindaca Giuseppina Giovannoli ha patrocinato l’evento mentre il maestro Gabriele Ferro ha consentito l’apertura della Sinagoga, un bene mai aperto al pubblico. Sarà la Protezione civile a dare supporto agli apprendisti Ciceroni e ai volontari del Fai. “A tutti loro va il nostro ringraziamento”, dicono dalla delegazione locale.

LE VISITE – Le visite si terranno domenica 18 e 25 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, prenotando sul portale www.giornatefai.it o recandosi di persona, sarà possibile effettuare le visite guidate in gruppi scaglionati secondo le indicazioni che verranno fornite dai volontari.