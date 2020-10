Shares

LATINA – Il Consorzio nautico di Borgo Grappa ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il Comune di Latina, dopo che l’Ente ancora non si è pronunciato sulla proposta di un porto temporaneo a Rio martino che il consorzio aveva presentato per permettere al Borgo una boccata d’aria in termini economici.

Che cosa sperano di ottenere con questo ricorso al Tar dalla voce di Francesca Cappuccilli, responsabile del Consorzio nautico.

ASCOLTA