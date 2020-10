Serie D, Latina 1932 a valanga sul Giugliano: 5-1

Shares

LATINA – Latina Calcio 1932 senza freni, 5 gol anche al Giugliano ed è la terza vittoria consecutiva per i nerazzurri. Dopo un primo vantaggio campano, la grande reazione della squadra di Scudieri che non ha lasciato dubbi: doppietta di Di Renzo e reti di Alessandro, Pompei e Di Emma. “Partita perfetta, ma non abbiamo fatto nulla, il campionato è ancora molto lungo”, ha detto mister Scudieri. Il primo goal dedicato a Sergio Garufi che si è rotto il crociato e salterà l’intera stagione: “E’ un ragazzo d’oro, si trova fuori casa perché è siciliano e viene da un infortunio simile in passato, lo meritava”, ha detto Corsetti.

Caviglia infortunata per un banale incidente sul campo per Claudio Corsetti. Oggi gli accertamenti.