Covid-19, un altro decesso, muore un 80enne di Sezze

Shares

SEZZE – Un altro decesso per Covid in provincia di Latina. Succede a Sezze e ne dà notizia l’Amministrazione comunale lepina. Si tratta di un uomo di 80 anni che negli ultimi giorni era stato riscontrato positivo al covid-19 e da qualche giorno era ricoverato in ospedale. “Dobbiamo tutti avere la consapevolezza della pericolosità di questo virus e dobbiamo necessariamente attenerci alle raccomandazioni e ai divieti. Il giusto comportamento può salvare la nostra e la vita degli altri”, è il monito dell’Amministrazione guidata dal sindaco Sergio Di Raimo in una nota di cordoglio alla famiglia colpita dal lutto.

Nella giornata di ieri altri cinque anziani avevano smesso di vivere al Goretti per le conseguenze del virus.