Covid, rischio cluster in Casa di Riposo di Scauri, il sindaco Stefanelli chiude la Domus Aurea

MINTURNO – Un’altra casa di riposo rischia un cluster e cautelativamente il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ne dispone l’isolamento.

“Dopo il riscontro di alcune positività all’interno della Residenza sanitaria per anziani ‘ Domus Aurea’ di Scauri, e su comunicazione della ASL di Latina, ho adottato l’ordinanza che di fatto istituisce la ‘bolla’ sanitaria intorno alla struttura. Aspettiamo ora i riscontri al tampone molecolare augurandoci che tutto possa andare per il meglio”, spiega il primo cittadino.

L’ordinanza è stata pubblicata questa mattina (sabato 28 novembre) e prevede: il divieto di ammissione all’interno di nuovi ospiti; il divieto di uscita degli ospiti già presenti nella struttura in questione, fino all’esecuzione dei test di carattere molecolare; il collocamento in isolamento fiduciario, presso il proprio domicilio, degli operatori risultati positivi al test antigenico, in attesa della conferma tramite quelli molecolari; l’attivazione delle procedure e dei protocolli previsti per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; l’adozione delle misure precauzionali, idonee a scongiurare il diffondersi del contagio tra gli ospiti e tra gli operatori in servizio presso la suddetta struttura e l’esecuzione degli opportuni interventi di sanificazione e di igienizzazione”