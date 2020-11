Isola pedonale in zona pub a Latina, il sindaco Coletta: “Se possiamo essere di aiuto cerchiamo di farlo”

Shares

LATINA – “Se possiamo dare una mano in un momento di difficoltà cerchiamo di farlo. Ho già condiviso con gli uffici la richiesta dei gestori del Pub di Latina per dare una risposta celere”. Il sindaco Damiano Coletta, come tanti suoi colleghi di tutta Italia, è stretto tra due fuochi: da un lato l’esigenza di garantire la sicurezza sanitaria e il rispetto delle norme restrittive fissate per limitare la diffusione del Covid; dall’altro tendere la mano alle persone e alle categorie in difficoltà proprio a causa di quelle misure.

Per questo è stata presa in considerazione la richiesta dei gestori di Pub, abituati a lavorare con la movida notturna, e il cui incasso è ridotto ai minimi termini da quando la giornata lavorativa si è invertita e invece di cominciare, termina alle 18. Armati di una buona dose di resilienza, sono stati proprio i titolari della attività che si trovano nella Zona pub ad avviare una serie di iniziative sostenute anche da altri commercianti e presentare poi istanza al primo cittadino di Latina, chiedendo che venga istituita l’isola pedonale in quell’area compresa tra Via Neghelli e dintorni, tutti i giorni, con orario dalle 12 alle 18. Richiesta appoggiata da Confcommercio.

“Ho già dato mandato agli uffici di valutare la sostenibilità amministrativa della richiesta (nell’area ci sono anche residenti, ndr) – spiega il sindaco di Latina Damiano Coletta – e ho posto la questione anche al Prefetto Maurizio Falco e al tavolo dell’Ordine e della sicurezza pubblica. Ma sta di fatto che se al momento viene consentito il pranzo e le altre occasioni di socialità, sempre nel rispetto di tutte le indicazioni, e se possiamo essere utili a una categoria in sofferenza, cerchiamo di farlo”.