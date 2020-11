La Motovedetta CP 308 di Ponza rientra da Lampedusa: oltre 1000 persone salvate

Shares

PONZA – La scorsa settimana l’equipaggio della Motovedetta in servizio ordinario presso la Guardia Costiera di Ponza, è rientrata in sede dopo due mesi di missione nelle acque del Canale di Sicilia. Partita lo scorso 18 agosto con a bordo personale militare quasi tutto originario della provincia di Latina, la motovedetta ha fornito il proprio contributo alla missione navale europea “THEMIS”, il cui scopo è quello di sorvegliare le frontiere del Mediterraneo centrale nel complesso scenario operativo del flusso migratorio. Il comandante e il suo equipaggio hanno ripreso l’attività lavorativa nelle acque dell’Arcipelago ponziano, dopo un intenso periodo di navigazione trascorso in acque nazionali ed internazionali, con 47 missioni portate a termine, 2200 miglia nautiche percorse e 1200 migranti tratti in salvo.