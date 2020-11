Assume cocaina e metadone, donna in rianimazione al Goretti: arrestato il pusher

Shares

LATINA – Ha assunto cocaina e metadone ed è arrivata in gravi condizioni al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti, una donna quarantenne ricoverata nel reparto di terapia intensiva. E’ accaduto nella mattinata di ieri e a 24 ore di distanza la Squadra Mobile di Latina è arrivata al presunto pusher, un uomo di 41 anni residente a Sezze e già noto per precedenti con la droga. A casa dell’uomo sono stati sequestrati nel corso della perquisizione domiciliare 3 grammi di cocaina, già suddivisa in 10 involucri corrispondenti ad altrettante dosi pronte per essere cedute, e un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle dosi.

Per V.V queste le iniziali sono intanto scattate le manette per la detenzione ai fini di spaccio di droga.