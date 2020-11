L’europarlamentare Matteo Adinolfi incontro il Prefetto Maurizio Falco

Shares

LATINA – L’europarlamentare Matteo Adinolfi, e’ stato ricevuto nei giorni scorsi dal Prefetto di Latina, Maurizio Falco, al quale ha portato i suoi saluti di benvenuto nella città. “E’ stata questa un’occasione per un opportuno e proficuo confronto istituzionale sulle tante problematiche che afferiscono la nostra Provincia, prima fra tutte le conseguenze sanitarie, economiche, lavorative e sociali determinate dalla crisi epidemica”. Adinolfi ha assicurato la sua disponibilità a supportare, nelle Istituzioni in cui siede e nell’ambito delle sue competenze, tutte le azioni tese alla soluzione delle problematiche e ha ritenuto doveroso ringraziare il Prefetto per l’efficace azione messa in campo dalla Prefettura, in particolare per smorzare le tensioni sociali e rassicurare le categorie in gravi difficoltà economiche, ribadendo così ancora una volta l’importanza insostituibile della presenza attiva delle Istituzioni, statali e locali, in questa critica fase storica.