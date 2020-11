Oroscopo del giorno 15 Novembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia, la complicità e la sensualità saranno all’ordine del giorno: potreste vivere momenti indimenticabili accanto al partner. Single: è arrivato il momento di fare alcune proposte perché le Stelle vi sosterranno in tutto. Per quanto riguarda la salute, sarete al top: energici, vitali e con un morale d’acciaio. In famiglia, l’aspetto planetario vi incoraggia a parlare dei progetti importanti: troverete l’appoggio dei vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata piena di emozioni: il partner deciderà di sorprendervi e farà di tutto per accontentarvi. Single: dovreste uscire di più per poter approfittare dell’influenza benefica di Plutone. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire alcun tipo di problema: è un momento eccellente per cambiare alcune abitudini alimentari e limitare gli abusi. In famiglia, siete stanchi di discutere sempre le stesse cose ed è arrivato il tempo di fare un passo indietro e di vedere che state sprecando tempo ed energia in cose che non ne valgono la pena.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia farete di tutto per dimostrare al partner i vostri sentimenti più profondi. Single: sarete di ottimo umore ed avrete tante occasioni per conoscere persone interessanti. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi tenderanno a disperdersi mentalmente e fisicamente in diverse attività: non dimenticate di riposare un po’. In famiglia vi sentirete amati ed apprezzati e dovreste passare una giornata gradevole insieme ai vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia, la posizione delle Stelle vi aiuta ad esprimere con facilità i vostri sentimenti e diminuisce le tensioni nella vostra relazione: approfittate dell’influenza astrale benefica per parlare di cose importanti. Single: è il giorno ideale per decidere di prendere nuovi appuntamenti. Per quanto riguarda la salute, non avrete alcun tipo di problema ma non sarebbe male prendervi qualche pausa per rilassare la mente. In famiglia il rapporto con i più giovani sarà probabilmente il più a rischio, specialmente se perderete la pazienza.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia troverete il tempo per dimostrare il vostro affetto al partner ed insieme deciderete i posti da visitare nelle prossime vacanze. Single: la vostra fiducia in voi stessi susciterà l’interesse di una persona che potrebbe interessarvi. Per quanto riguarda la salute, ciò di cui avrete bisogno per ricaricare le batterie è un breve momento di tranquillità, se è possibile in un luogo appartato. In famiglia sarete disposti ad ascoltare di più gli altri e potreste dare buoni consigli.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la fiducia nel partner aumenterà ed i vostri progetti comuni saranno raggiunti con più facilità. Single: dovreste dare più valore alla lealtà se volete costruire una relazione duratura. Per quanto riguarda la salute, sarete molto vitali e deciderete di riprendere le vostre attività fisiche. In famiglia, il vostro senso di responsabilità vi aiuterà a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso e a migliorare i rapporti interni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in perfetta armonia con il partner ma anche con voi stessi: vi sentirete soddisfatti della vita insieme e penserete di più al futuro. Single: le cose si stanno muovendo nella giusta direzione e se riuscite a gestire la vostra impazienza, potreste iniziare una bella storia. Per quanto riguarda la salute, la configurazione astrale promuove il benessere e sarete in grado di affrontare diverse attività contemporaneamente. In famiglia, le Stelle incoraggiano la vostra generosità e sarete particolarmente benevoli con tutti quelli che vi staranno intorno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in quadrato con Venere nel vostro segno. In coppia dovreste concentrarvi di più sulle cose importanti della vita: siate sinceri con il partner e non giocate con le parole. Single: dovreste avere più fiducia in voi stessi e non cercate di cambiare solo per piacere agli altri. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione alle attività affaticanti: prendetevi un po’ di tempo per rilassarvi. In famiglia, vi preoccupate troppo dei problemi altrui e potreste innescare dei conflitti se non farete un passo indietro.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete bisogno di passare più tempo insieme al partner ed oggi avrete l’occasione di farlo: l’influenza lunare riscalda i cuori e dovrebbe riservarvi momenti speciali. Per i single un incontro potrebbe prendere una svolta molto interessante. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi diventano consapevoli della necessità di prendersi cura di se stessi. In famiglia dovreste cercare di essere meno esigenti e più tolleranti, soprattutto con i più piccoli.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia dovreste concentrarvi sulla conciliazione e sul dialogo per uscire da una situazione che sembra troppo stagnante. Single: se avete avuto difficoltà ad avvicinarvi ad una persona, oggi potrebbe diventare tutto più facile. Per quanto riguarda la salute, sarete un po’ tesi ed un po’ distratti, ma con un po’ di riposo riprenderete subito le redini della situazione. In famiglia, dovreste cercare di evitare alcune discussioni per poter godere al massimo della vostra giornata.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia coloro che vivono in coppia che i single saranno molto passionali ed avranno il coraggio di esprimere i sentimenti più profondi e le idee più folli. Dovreste trascorrere una giornata interessante accanto al partner o con gli amici a seconda della vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni fisiche e morali e potreste dedicare più tempo del solito ai vostri cari. Sarete molto ricettivi alle preoccupazioni dei vostri familiari e vi riunirete con piacere in serata.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto planetario vi farà pensare diversamente alla vita. In coppia certi argomenti e certe osservazioni particolari vi aiuteranno a rendere più frizzante la vostra relazione. I single potrebbero scoprire nuove passioni che permetteranno loro di divertirsi senza cadere negli eccessi. Per quanto riguarda la salute vi sentirete infallibili e trascorrerete tutto il tempo a programmare i vostri progetti futuri. In famiglia i rapporti sono piacevoli e con la vostra personalità estroversa vi immergerete in tutti i tipi di discorsi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.