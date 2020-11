Oroscopo del giorno 23 Novembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia, gli episodi più grigi del passato potrebbero risorgere ed annebbiare la vostra giornata: cercate di parlare con il partner ed insieme troverete un modo per porne rimedio. Single: non avrete voglia di pensare alla vita sentimentale, tuttavia, dovreste curarla un po’ di più. Professionalmente, dovreste affrontare una serie di momenti spiacevoli, tuttavia questo percorso vi sarà utile e vi aprirà nuove prospettive di successo. Per quanto riguarda la salute, cercate di riposarvi per poter ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata difficile: dovreste imparare a fare un passo indietro e cercare di non dire cose che potreste rimpiangere. Single: se la persona che vi piace sembra ignorarvi non dovreste insistere oggi. Professionalmente dovreste fare una valutazione delle vostre competenze per ricordarvi quali sono i punti di forza e dove potreste migliorare. Per quanto riguarda la salute, cercate di prestare più attenzione al cibo e riposare di più.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia sarà una giornata molto interessante: il partner sa cosa fare per rendervi felici e finalmente riuscirete a sentirvi amati ed apprezzati. Single: potreste incontrare una persona che vi farà rendere conto che la vita ha molto di più da offrirvi. Professionalmente le vostre capacità e la vostra creatività saranno al top: riuscirete a portare a termine attività importanti e sarete soddisfatti dei risultati. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale sostiene la vitalità: avrete la sensazione di vivere una seconda giovinezza.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia vi pesa abbastanza il fato che il partner è preso nelle attività personali: cercate di riconsiderare le parole prima di fare rimproveri ingiusti. Single: l’aspetto astrale non è del tutto favorevole ai nuovi incontri e se avete un appuntamento ci vorrà del tempo per concretizzare. Professionalmente, sarete scoraggiati dalla quantità di lavoro: dovreste cercare di concentrarvi di più per finire almeno i progetti urgenti. Per quanto riguarda la salute, non sarete al top della vostra forma, specialmente se vi siete sforzati troppo negli ultimi giorni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il vostro cuore batte al ritmo dei vostri desideri e l’influenza planetaria funziona in modo benefico: il vostro stato d’animo riflette perfettamente la vostra relazione sentimentale. I single non avranno difficoltà a mettere in pratica tutto ciò che di solito consigliano agli altri: saranno romantici e molto intraprendenti. Professionalmente, potreste fare alcuni errori a causa della vostra negligenza, tuttavia sarete in grado di rimediare prima che qualcuno se ne renda conto. Per quanto riguarda la salute vi sentirete sereni e deciderete di assaporare ogni momento della vita.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia potreste vivere un’atmosfera un po’ pesante: avrete difficoltà ad esprimere le vostre emozioni e non apprezzerete il comportamento del partner. Single: cercate di non lasciare che l’ansia prenda il sopravento. Incontratevi con persone che sanno divertirsi per superare questa fase. Professionalmente riuscirete ad assumervi le vostre responsabilità con determinazione e saggezza. Per quanto riguarda la salute, se praticate sport o siete sempre in movimento, non dimenticate di idratarvi anche se non sentirete necessariamente il bisogno.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Le relazioni saranno armoniose: discuterete del passato e soprattutto del futuro e deciderete come raggiungere il vostro obiettivo. Un leggero bisogno di sicurezza può comparire qua e là, ma i partner saranno rapidamente rassicurati. Single: sarete molto sentimentali e penserete con fantasia alla vostra situazione attuale, tuttavia, fate attenzione quando ritornerete alla realtà. Professionalmente, avrete delle opportunità per riuscire a distinguervi dai potenziali concorrenti. Per quanto riguarda la salute, la congiunzione solare dovrebbe proteggervi da tutti i tipi di malessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete disposti a fare delle concessioni: ammetterete i vostri piccoli difetti permettendovi di accettare un po’ più facilmente quelli del partner. Vedrete migliorare significativamente il vostro rapporto e vi sentirete più rilassati. Anche i single abbasseranno un po’ l’asticella: si renderanno conto che la perfezione non esiste. A lavoro sarete più ambiziosi del solito e deciderete di fare del vostro meglio per raggiungere alcuni obiettivi. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione all’alimentazione: non saltate i pasti e cercate di riposare un po’ dopo il pranzo.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una buona giornata per iniziare a parlare del vostro futuro: dovreste essere in grado di risolvere alcuni problemi se agirete con buona volontà e determinazione. Single: le vostre parole raggiungeranno più facilmente il cuore delle persone che vi conosceranno. A lavoro la giornata sarà ideale per fissare appuntamenti fruttuosi o stabilire un contatto per un futuro incontro professionale. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di un po’ di movimento per uscire dallo stato di pigrizia nel quale vi state trascinando da giorni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e dovrebbe portarvi soddisfazioni a livello sentimentale. In coppia vorrete discutere gli argomenti che vi legano e che vi permetteranno di vedere la vita in una nuova prospettiva più promettente. Single: sicuramente incontrerete una persona che vi farà una buona impressione. Professionalmente la comunicazione sarà all’ordine del giorno: riuscirete ad esprimere le vostre idee e a consegnare messaggi importanti che saranno ascoltati. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà in sintonia con il proprio ambiente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la vostra sensualità sarà sottolineata dal transito di Marte e riuscirete a sedurre il partner che sarà all’altezza delle vostre aspettative. Single: sarete affascinanti e riuscirete ad attirare tutti gli sguardi su di voi. Professionalmente sarete molto dinamici ed efficienti: dovreste approfittare della situazione per avanzare nei vostri progetti più complessi. Per quanto riguarda la salute, le vostre condizioni stanno migliorando: dovreste sentirvi molto bene e godere di ottimo morale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, l’aspetto astrale sostiene la seduzione: i vostri sentimenti ed i vostri stati d’animo saranno percepiti facilmente e l’amore batterà alla vostra porta. Professionalmente, è arrivato il momento di fare il punto della situazione: Plutone vi aiuterà a pulire gli aspetti ingombranti del lavoro, tuttavia non lasciatevi ingannare dalle interpretazioni rischiose. Per quanto riguarda la salute, avrete più cura di voi stessi e vi sentirete meglio del solito.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.