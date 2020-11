Positivo al Covid, era fuggito da un ospedale romano. Rintracciato ad Aprilia

Shares

APRILIA – E’ stato rintracciato dai Carabinieri di Aprilia in via Aldo Moro, il cittadino rumeno di 25 anni, fuggito da un supermercato dove aveva rubato merce per circa 200 euro. Una volta accertate le generalità i militari hanno scoperto che l’uomo si era arbitrariamente allontanato lo scorso 13 novembre dall’ospedale Santo Spirito di Roma ove gli era stata riscontrata la positività al Covid – 19. Oltre al reato di furto aggravato dovrà rispondere anche della violazione amministrativa in materia di Coronavirus. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del Goretti e tutti e sei i militari intervenuti che, nel corso delle operazioni, hanno avuto un contatto diretto con il 25enne sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa degli esami.