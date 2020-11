Sezze, il sindaco Di Raimo racconta l’emergenza nel paese lepino

Shares

SEZZE – Il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo ha preso alcuni provvedimenti per cercare di contenere il contagio del Coronavirus nel paese lepino, tra questi la chiusura delle scuole, che solo da ieri, in modo graduale stanno riprendendo l’attività in presenza. Da ieri sono tornati in classe gli alunni dei nidi, infanzia e primaria, da lunedì prossimo toccherà invece alle scuole di secondo grado: “Un provvedimento adottato non tanto per i contagi in classe, ma per la mobilità degli studenti, in particolare quelli delle medie e superiori che si muovono con i mezzi”, ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine, lanciando anche un appello alla cittadinanza.

ASCOLTA