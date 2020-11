Ventitré positivi al dormitorio di Latina: tamponi a tappeto e isolamento. Due pattuglie sorvegliano gli ingressi

Shares

LATINA – Sono 23 i senzatetto ospiti del dormitorio in viale XXIV Maggio a Latina risultati positivi al test rapido per il Coronavirus e già sottoposti a quello molecolare. E, da questa mattina, l’edificio è sorvegliato da due pattuglie dei vigili urbani che presidiano l’ingresso sulla circonvallazione e quello posteriore su Via Vico: nessuno potrà uscire se non dopo che sarà stato individuato il luogo in cui affronteranno il periodo di malattia.

Il risultato dei test è arrivato ieri sera dopo che un ospite della struttura aveva avuto bisogno di essere portato in ospedale per altri disturbi e quando è arrivato al Goretti è stato sottoposto al tampone che ha fatto emergere la sua positività. E’ scattata quindi la procedura di sicurezza prevista in questi casi. La Asl in collaborazione con il Comune ha predisposto per l’orario di arrivo dei senzatetto uno screening a tappeto e nella serata di ieri gli ospiti hanno trovato ad attenderli una squadra di infermieri. Dopo un’ora circa la situazione era chiara.

“Il sindaco e io eravamo presenti visto che la situazione non era facile da gestire. Nell’immediato in accordo con l’autorità sanitaria gli ospiti presenti sono stati separati, i negativi da una parte e i positivi in un’altra. I primi dovranno comunque restare in isolamento per la quarantena, gli altri saranno trasferiti in una struttura idonea. Abbiamo voluto garantire questo servizio in un periodo così difficile, doveva chiudere a marzo e invece è aperto ininterrottamente da 11 mesi, era quasi inevitabile che accadesse”, commenta l’assessora al welfare Patrizia Ciccarelli. “Oggi dopo i risultato del test molecolare gli ospiti positivi saranno destinati ad altra struttura individuata dalla Asl”.

