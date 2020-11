Via Neghelli chiusa al traffico dalle 12 alle 15, oggi il primo test

Shares

LATINA – Da oggi e per due week end consecutivi, un tratto della via Neghelli a Latina rimarrà chiusa al traffico dalle 12 alle 15, così come disposto da un’ordinanza del sindaco di Latina Damiano Coletta, per permettere agli esercenti della zona dei pub di aprire nell’ora di pranzo usufruendo di uno spazio maggiore per i gazebo esterni. Un test, così è stato definito, perchè in questo tempo sarà necessario capire se verranno rispettate tutte le misure di sicurezza anticovid.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con Massimo Ceccarini, presidente dell’associazione Isola che non c’è di Latina