“Autostrada Roma-Latina e bretella sono opere strategiche e saranno realizzate”

LATINA – Si è tenuta oggi una riunione organizzata dal PD Regione Lazio e dal PD della Provincia di Latina sul tema della Roma-Latina e bretella Campoverde-Valmontone. Erano presenti il Segretario Regionale PD Sen. Bruno Astorre, il Segretario Provinciale PD Latina Claudio Moscardelli, il Vicepresidente della Regione Daniele Leodori , l’assessore alle Infrastrutture Mauro Alessandri e i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna che hanno contatto il Ministro Paola De Micheli .

“L’Autostrada Roma Latina non è tra le opere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per la nomina dei commissari straordinari in quanto sarà Autostrade Lazio , la società mista Regione Anas , la stazione appaltante per la realizzazione – spiegano dal pd regionale e provinciale in una lunga nota – Oltre ai 468 milioni di euro già stanziati con delibera CIPE ci sono risorse aggiuntive in via di definizione che consentiranno di abbattere il pedaggio autostradale. Il PD ritiene questo passaggio importante insieme al minor costo del progetto con la razionalizzazione della bretella Spinaceto Fiumicino. La bretella Campoverde Cisterna Valmontone , opera strategica sarà realizzata per intero con fondi pubblici di cui 300 milioni già disponibili e non sarà soggetta a pedaggio . Il progetto è quello conosciuto di strada a 4 corsie per il collegamento veloce con Autostrada A1, elemento strategico per tutto il tessuto industriale dell’area Nord. Verrà nominato un commissario straordinario . Entrambe le opere sono nell’allegato infrastrutture strategiche del decreto semplificazione approvato.

L’INIZIATIVA – Venerdì 11 dicembre ci sarà un’iniziativa on line del PD regionale e provinciale e della Regione Lazio con il Ministro Paola De Micheli che contattata durante la riunione ha assicurato la sua disponibilità e che ringraziamo. Una battaglia storica del PD per lo sviluppo della Provincia di Latina e del Lazio è concretamente avviata alla realizzazione in un quadro di investimenti pubblici su strada e su ferro per la Provincia di Latina senza precedenti. Grazie al Presidente Nicola Zingaretti per il suo costante e determinato impegno senza il quale non saremmo riusciti a conseguire gli ambiziosi obiettivi.