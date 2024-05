Mara Maionchi-Tiziano Ferro, prosegue il botta e risposta

LATINA – Prosegue il botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Dopo l’intervista a Belve della produttrice discografica, notissima per la sua partecipazione a programmi di successo, e la risposta amareggiata del cantautore di Latina, oggi a sua volta discografico, è la Maionchi a tornare sull’argomento.

Con una storia sui suoi social, Mara specifica meglio la considerazione fatta mentre era a colloquio con Francesca Fagnani, in cui aveva definito Ferro un irriconoscente scatenandone la reazione. “Ho risposto – spiega – dando priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente”, e aggiunge che parlava della “riconoscenza che fa proseguire i rapporti al di là delle professione”. “E’ stata l’assenza – scrive – che mi è dispiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti”.

Torna anche sulle illazioni fatte da qualcuno che “ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso” (in relazione all’omosessualità) – “sorrido, perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me”. In chiusura un in bocca al lupo all’artista: “Per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero”, gli scrive.