Confisca di beni milionaria per due uomini di Aprilia

LATINA – Due decreti di confisca sono stati eseguiti ieri dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Latina. Il primo nei confronti del 64enne Nino Montenero, un apriliano attualmente detenuto, ritenuto coinvolto in attività criminose dal 1972 e in rapporti di frequentazione con esponenti di noti clan camorristici e con la criminalità organizzata albanese. Il decreto, notificato all’intero nucleo familiapre, ha portato alla confisca di un complesso immobiliare del valore di circa 1 milione e centomila euro. Un secondo provvedimento ha riguardato il 56enne di Aprilia Antonino Piattella, anche lui detenuto per il coinvolgimento nell’operazione “Dark Side”, volta a sgominare un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di traffico di rifiuti e inquinamento ambientale. All’uomo sono stati confiscati beni e rapporti bancari del valore di un milione e mezzo di euro.