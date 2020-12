Coronavirus, 149 nuovi positivi in provincia di Latina

Shares

LATINA – 149 nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Latina. Lo comunica la Asl nel bollettino odierno. I Comuni che fanno registrare i numeri più alti sono Aprilia con 28 casi, Latina con 21 così come Terracina. A seguire 11 a Sezze, 9 a Priverno, 8 a Formia, 6 a Cisterna, Itri e Fondi, 5 a Gaeta e Minturno, 4 a Sonnino e Pontinia, 2 a Cori, Sermoneta, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 1 a Lenola, Monte San Biagio, Sabaudia e Sperlonga.

Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti residenti nei Comuni di Formia (2) e di Fondi(1) e di 1 paziente residente fuori provincia. Sono in totale 10.497 i positivi dall’inizio della pandemia, di cui 3.087 guariti. Gli attualmente positivi sono 7.245 di cui 7109 trattati a domicilio.