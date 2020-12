Donna di Latina muore a 60 anni, prelievo multiorgano al Goretti

Shares

LATINA – Una donna di 60 di Latina ricoverata da alcuni giorni al Goretti, in condizioni molto gravi a causa di un’ emorragia cerebrale con lesioni encefaliche irreversibili, salverà la vita di quattro pazienti in attesa di trapianto. I familiari, una volta dichiarata la morte cerebrale della donna, hanno infatti acconsentito senza esitazioni e con spirito altruistico, all’espianto degli organi che è stato eseguito oggi ad opera di quattro diverse equipe esterne con la collaborazione di vari servizi dell’ospedale.

Cuore, fegato e i due reni sono stati destinati a quattro diversi centri trapianti, tre del Lazio e uno del nord Italia. “Il cuore e il fegato – spiega il direttore del presidio ospedaliero Sergio Parrocchia – sono andati per emergenze nazionali. Si tratta di casi di estrema urgenza che hanno una procedura a parte, diretta; i reni, invece, sono destinati a pazienti in lista d’attesa”.

Un segno di speranza in una situazione tragica. “Anche in questo momento di grande emergenza di carattere internazionale, le manifestazioni di sensibilità e di generosità non mancano, così come non manca l’impegno di tutta la struttura che si prodiga, perché tutto possa funzionare al meglio, come ci riconoscono da tempo i centri trapianti”.

Tanti i servizi ospedalieri coinvolti: dalla Rianimazione dove era ricoverata la donna, alla Sala operatoria, al Laboratorio Analisi, alla Radiologia, Anatomia Patologica e Farmacia.