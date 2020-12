Incidente in via Isonzo a Latina, due feriti

Shares

LATINA – Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9 in via Isonzo a Latina. Due auto, una Yaris e una Modus si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Latina intervenuta sul posto. La Modus è finita contro il muro all’angolo tra via Tucci e via Isonzo. Necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno traferito i feriti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.