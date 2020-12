La Top Volley Cisterna scende in campo a Vibo Valentia

Shares

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo stasera (mercoledì) alle 19:00 nella trasferta calabrese, match valido per il recupero della decima giornata d’andata del campionato di Superlega. Il match, in programma per il 15 novembre scorso, non s’era giocato a causa della positività al Covid-19 di alcuni membri del gruppo squadra della Top Volley Cisterna. Dopo questo recupero la formazione pontina tornerà a Cisterna per giocare la quarta giornata di ritorno (domenica, anticipata alle 17:00) contro il Consar Ravenna. La formazione di coach Boban Kovac arriva a questo appuntamento con 12 sconfitte mentre Vibo, lanciatissima al terzo posto in classifica, ha perso quattro match e ne ha vinti otto.