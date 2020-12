Latina, tornano gli alberi su Via Volturno: a dimora 53 piante

Shares

LATINA – Sarà completata entro domani, giovedì 31 dicembre, la messa a dimora di 53 nuovi alberi in via Volturno da parte del Servizio Ambiente del Comune. Gli alberi erano stati rimossi perché malati dopo il crollo di una pianta che ha colpito una macchina.

«L’obiettivo è donare respiro alla centrale via Volturno con alberature ad alto fusto che verranno seguite nel loro attecchimento per i prossimi due anni dalla stessa ditta che sta terminando anche la cura e sostituzione delle alberature e della semina del manto erboso di viale Mazzini – dice l’assessore all’Ambiente Dario Bellini – Latina è una città con tanto verde, c’è ancora molto da fare, ma i frutti del lavoro fin qui svolto cominciano a essere visibili».