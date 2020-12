Oroscopo del giorno 30 Dicembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in quadrato con Marte nel vostro segno e può provocare alcuni disturbi nella vita quotidiana. Sentimentalmente, sia le coppie che i single attraversano un periodo piuttosto agitato. Cercate di contenere il nervosismo e di rilassare l’atmosfera: un atteggiamento tranquillo si dimostrerà molto più efficace che reagire con aggressività. A lavoro, se l’aumento delle attività provoca agitazione, non preoccupatevi, con un po’ di concentrazione tutto tornerà in ordine e sarete un po’ più sicuri di voi stessi. Le Stelle riportano il rischio di un leggero abbassamento di energia fisica. Evitate grandi sforzi oggi e cercate di riposare più tempo possibile.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno e vi aiuterà ad esprimere i vostri sentimenti. In coppia, sentite solo vibrazioni positive e condividete le stesse sensazioni del vostro partner. Single: vi sentite apprezzati e siete contenti di notare che le persone che incontrate condividono i vostri ideali. Professionalmente, oggi sarete in grado di portare a termine le vostre attività molto più facilmente del solito grazie alle vostre idee. Per quanto riguarda la salute, vi sentite particolarmente carichi e pieni di energia: non dimenticate di prendervi qualche pausa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e porta solo buone notizie. In coppia, siete irriconoscibili: rilassati, realizzati, seducenti ed affascinanti. Il vostro partner rimarrà stupito. Anche i single decideranno di fare di più per i loro rapporti. A lavoro siete instancabili: state svolgendo più di quello che vi viene richiesto. Tuttavia non è sempre questo atteggiamento è redditizio, per voi come per gli altri. Non succede spesso, ma oggi desiderate che tutto vada ancora più veloce. Per quanto riguarda la salute, siete in una buona forma fisica, ma sappiate che accelerare i ritmi potrebbe affaticarvi troppo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in sestile con la Luna nel vostro segno. Questa configurazione astrale vi sarà di grande aiuto per risolvere un problema sentimentale che vi preoccupa. Esprimere i propri sentimenti è la soluzione per non impantanarsi. Per i single questa è un’opportunità per uscire dalla solitudine. A lavoro, il clima astrale è favorevole, tuttavia, dovrete sforzarvi a trovare la strategia giusta per risolvere qualche problema. La salute non vi darà filo da torcere oggi. Vi sentite bene e visto che avete trovato il giusto equilibrio, non privatevi dei piccoli piaceri: un massaggio rilassante o anche una cena gourmet.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. I vostri sbalzi di umore potrebbero avere un impatto fastidioso sul rapporto sentimentale: fate attenzione all’impulsività ed agli eccessi di ira. Single: non lasciatevi demoralizzare dalle vostre emozioni negative e restate obiettivi cercando di tranquillizzare i vostri pensieri. A lavoro potreste incontrare alcuni problemi di gestione: siate categorici ed affermate chiaramente il vostro punto di vista. Il quadrato lunare potrebbe indicare una piccola flessione della salute, specialmente tra i nativi che hanno recentemente fatto degli eccessi. Cercate di riposare.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale potrebbe farvi rivivere alcune emozioni che pensavate fossero perse. I single sentiranno aumentare il loro fascino e saranno dell’umore giusto per tutto il giorno. A lavoro, gli ultimi giorni siete rimasti in attesa: è arrivato il momento di agire. Contare sempre sugli errori degli altri per intervenire non è una soluzione: un po’di coraggio. La salute è nella norma, tuttavia dovreste liberare la mente e cercare di riposare di più. Il vostro sonno non è tranquillo e questo spiega i vostri sbalzi d’umore.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata eccellente. Sul piano sentimentale, dovreste essere in perfetta armonia con il partner. Single: dovreste ricevere buone notizie e potreste essere invitati ad una festa: sarà un’occasione in più per incontrare persone interessanti. Professionalmente, siete in una fase di riflessione: vi piace il vostro lavoro ma volete sempre di più. Il Sole nel vostro segno dovrebbe illuminare i vostri pensieri e potreste avere un’idea che potrebbe proiettarti ad un livello più alto. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni fisiche e morali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno ed aumenta le vostre esigenze sul piano sentimentale: vi aspettate molto di più dal partner. Dovreste imparare ad apprezzare ciò che avete insieme. I single avranno bisogno di nuove emozioni ed usciranno di più per viverle. A lavoro, se per alcuni la situazione tende a migliorare, per gli altri ci sono ancora degli inconvenienti. Imparate a soddisfare prima voi stessi: è arrivato il momento di prendere le cose sul serio. Concentratevi di più perché avete tutte le qualità per sistemare la vostra situazione. La forma fisica è buona nonostante la solita iperattività.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sul piano sentimentale siete dinamici e pieni di idee. In coppia è un grande momento per sviluppare i progetti. I single vogliono voltare pagina: è arrivato il momento di agire in maniera diversa. Bella giornata sul piano professionale: siete vivaci, decisi e niente potrà sfuggirvi. Per quanto riguarda la salute, la presenza di Marte nel vostro segno porta tanta energia positiva. Approfittatene per portare a termine tutto ciò che avete lasciato in sospeso in questi ultimi giorni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno e vi fa esprimere i vostri sentimenti nel modo più piacevole possibile. Si tratta di vibrazioni positive, sensazioni condivise. Single: vi sentite apprezzati e questo promuove approcci piacevoli. Siete sorpresi di incontrare persone che condividono i vostri gusti e le vostre idee. A lavoro, anche se tutto sembra andare per il meglio, non è il tempo di fare pause: avete dei programmi da recuperare. Sotto questa influenza planetaria, la salute è buona e recuperate facilmente la fatica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. Single: alcuni di voi potrebbero avere un incontro completamente inatteso, gli altri saranno sedotti da una persona che non è affatto il loro genere abituale. Le coppie saranno contente della loro relazione, la serata passerà sicuramente sotto il segno dell’intimità e della sensualità. Questo aspetto astrale porta eventi inaspettati in campo professionale: si tratta di una proposta interessante o di un incontro stimolante. L’aspetto dei pianeti sottolinea l’effetto dell’imprevisto. La salute è nella norma, tuttavia, troppe attività potrebbero farvi spendere le vostre energie in fretta.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in trigono con Urano nel vostro segno e vi farà desiderare più libertà ed autonomia. In coppia, Venere favorirà la vostra relazione romantica, mentre Urano aiuterà a mantenere una certa fantasia che impedirà alla routine di prevalere. Single: deciderete di seguire solo il vostro istinto. L’aspetto astrale ispirerà favorevolmente il settore professionale. Potreste stupire un superiore con le vostre idee geniali. Questa è un’opportunità per dimostrare ciò di cui siete capaci. Per quanto riguarda la salute, cercate di pensare anche al riposo, questi ultimi giorni sono stati particolarmente agitati.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.